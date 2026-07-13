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Aiwu: Neuer Klub gefunden?

Emanuel Aiwu wird Sturm Graz aller Voraussicht nach verlassen. Nun könnte es den Österreicher in eine Liga in Nahost ziehen.

Aiwu: Neuer Klub gefunden? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bahnt sich im Poker um Emanuel Aiwu eine Lösung an?

Der Abwehrspieler (25) soll beim SK Sturm Graz bekanntlich keine Zukunft haben.

Nach Ausschluss vom Trainingsbetrieb intervenierte sogar die "VdF". Nun wird der Name des ehemaligen Italien- und England-Legionärs mit einem möglichen neuen Klub in Verbindung gebracht.

Bei Sturm ausgebootet

Laut dem israelischen Medium "sport5" soll Maccabi Haifa am variabel einsetzbaren Defensivmann dran sein. Aiwu sei "ein Kandidat" um die Abwehr des Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in der "Ligat ha'Al" zu verstärken.

Der 13-fache U-Nationalspieler Österreichs war im Sommer 2024 für 1,6 Millionen Euro von US Cremonese nach Graz-Liebenau gewechselt.

Nach dem Meistertitel in seiner ersten Saison fiel Aiwu unter Fabio Ingolitsch in der vergangenen Spielzeit in Ungnade. In den bisherigen vier Testpartien der Profis kam Aiwu nicht zum Einsatz.

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