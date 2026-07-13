Nikolas Polster: WAC dementiert Anfragen

Mit welchem Torhüter geht der Wolfsberger AC als Nummer eins in die neue Bundesliga-Saison?

Stammkeeper Nikolas Polster gilt seit Längerem als Abgangs-Kandidat. Der 24-Jährige hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu wollen.

Die Reise soll dabei ins Ausland gehen, unter anderem wird der Wiener mit dem FC Augsburg, AS Saint-Etienne, Celtic Glasgow und Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht.

Riegler: "Keine einzige offizielle Anfrage"

Fahrt aufgenommen haben die Avancen der interessierten Klubs jedoch noch nicht, wie WAC-Präsident Dietmar Riegler gegenüber der "Krone" erklärt: "Es liegt keine einzige offizielle Anfrage vor."

Trainer Thomas Silberberger macht seinem Schützling dennoch Mut: "Es liegt in der DNA des WAC, Spieler auszubilden und zu verkaufen – oft geht so etwas schnell."

WAC will heimischen Nachwuchs-Keeper als Ersatz holen

Sollte ein Wechsel doch noch in dieser Transfer-Periode realisiert werden, steht mit Lukas Gütlbauer der Ersatz bereits parat. Der Oberösterreicher hat bereits 14 Mal das Tor der Lavanttaler in der Bundesliga gehütet.

Konkurrenz um das Einserleiberl soll der 25-Jährige bei einem Polster-Abgang von einem heimischen Nachwuchs-Torhüter bekommen: "Sollte Polster tatsächlich noch wechseln, werden wir uns um einen jungen Österreicher bemühen, der sich mit Gütlbauer um die Nummer eins matcht", sagt Silberberger.