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Stojanovic nach Salzburg: Das ist der Stand

Nach dem Abgang von Alexander Schlager wurde der Altach-Keeper laut einem Medienbericht als Ersatz auserkoren.

Stojanovic nach Salzburg: Das ist der Stand Foto: © GEPA
Florian Gabriel
Textquelle: © LAOLA1
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Dejan Stojanovic wechselte im Sommer 2023 von Jahn Regensburg zurück ins Ländle und ist seitdem die klare Nummer eins im Tor des SCR Altach.

Insgesamt absolvierte der 32-Jährige 96 Pflichtspiele für den Klub und hatte großen Anteil daran, dass der SCRA in den letzten Jahren in der Liga blieb.

Vertrag bis 2029

Erst vor wenigen Wochen wurde sein Vertrag dementsprechend bis Sommer 2029 verlängert.

Trotzdem soll es Interesse am Torhüter geben, wie die "Salzburger Nachrichten" am Samstag berichteten. Stojanovic soll dabei als Ersatz für ÖFB-Torhüter Alexander Schlager, der nach Bremen wechselte, zu den "Bullen" stoßen. Hier nachlesen >>>

Noch kein Angebot

Nach LAOLA1-Informationen ist bei den Altachern bisher noch kein Angebot für Stojanovic eingegangen.

Die Verantwortlichen planen auch in der kommenden Saison voll mit dem 32-Jährigen.

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