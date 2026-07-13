Hartberg verpflichtet Ostliga-Kicker

Der TSV Hartberg verpflichtet Florian Gerstl.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt von SR Donaufeld aus der Regionalliga Ost und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Der Linksfuß hat in 116 Ostliga-Spielen zehn Tore erzielt und empfahl sich im Probetraining für den nächsten Schritt in seiner Karriere. Gerstl stand neben Donaufeld bereits für den Wiener Sport-Club, den SC Bruck/Leitha und Union Mauer auf dem Platz.

"Passt perfekt in das Hartberg-Profil"

"Mit Flo haben wir einen Spieler gefunden, der perfekt in das typische TSV-Hartberg-Profil passt", freut sich Markus Schopp, Cheftrainer und Technischer Direktor der Oststeirer.

"Er hat in der Regionalliga Ost eine überragende Saison gespielt und möchte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Es freut mich total, dass sich Flo für uns entschieden hat. Ich bin überzeugt, dass er schnell adaptieren wird und wir in den kommenden Jahren viel Freude an ihm haben werden", so Schopp.