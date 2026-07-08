Transfer-Update: Ankunft und Abschied in Graz
Ein bekannter Name kommt in die Murstadt, einer wechselt die Aufgabe. In der ADMIRAL 2. Liga gibt es auch Bewegung. Das Transfer-Update:
Am Montag, dem 7. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.
LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.
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ADMIRAL 2. Liga
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