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Transfer-Update: Viel los beim SK Sturm

Ein Rückkehrer, ein Youngster und bald auch ein neuer Verteidiger für die Grazer? Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Viel los beim SK Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Montag, dem 6. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.

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