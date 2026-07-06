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Transfer-Update: Viel los beim SK Sturm
Ein Rückkehrer, ein Youngster und bald auch ein neuer Verteidiger für die Grazer? Das Transfer-Update:
Am Montag, dem 6. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.
LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.
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ADMIRAL 2. Liga
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