Transfer-Update: Viel los beim SK Sturm

Am Montag, dem 6. Juli, war auf dem österreichischen Transfermarkt durchaus einiges los.

LAOLA1 bietet den Überblick über die heute getätigten Wechsel und Ereignisse am Transfermarkt.

ADMIRAL Bundesliga:

Sturm verpflichtet Vienna-Youngster

Nach rechtlicher Intervention: Aiwu wieder im Mannschaftstraining

ÖFB-U19-Teamspieler wechselt aus Deutschland zur SV Ried

Sturm zeigt Interesse an polnischem Verteidiger

Havel-Transfer: Heiße Spur führt nach Italien

ADMIRAL 2. Liga

BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer

Zuletzt bei der Vienna: Neuer Stürmer für den FAC

ÖFB-Legionäre und -Trainer

Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Fix! Glasner unterschreibt bei Nottingham Forest