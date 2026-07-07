Trainerjob in Leipzig? Glasner lehnte wohl Red-Bull-Angebot ab

Viel los im Red-Bull-Kosmos aktuell!

Fußball-Chef Jürgen Klopp steht vor einem Wechsel zum DFB, in Leipzig und Salzburg sind zudem mit Martin Demichelis und Danny Röhl zwei neue Übungsleiter im Amt. Beide kamen wohl auch auf Wunsch von Klopp.

Abgang steht bevor

Doch der ehemalige Startrainer des FC Liverpool wird Red Bull verlassen und sich seinen Traum als Teamchef von Deutschland erfüllen. Laut den "Salzburger Nachrichten" rechnet man bereits seit Monaten mit einem Abgang.

Mit auch ein Grund, warum Ober-Boss Oliver Mintzlaff sich bereits im Frühjahr mit einem konkreten Nachfolger beschäftigt haben soll. Wie die "SN" berichten, galt dabei Oliver Glasner als Wunschkandidat, Mintzlaff soll Glasner sogar in London besucht haben.

Job in Leipzig abgelehnt

Ganz abgeneigt soll der Oberösterreicher nicht gewesen sein, die Nachfolge von Klopp anzutreten. Ein Job als Trainer, habe jedoch immer Vorrang gehabt. Ein Angebot, ab Sommer den Trainerposten in Leipzig zu übernehmen, soll er jedoch schnell abgelehnt haben.

Mittlerweile hat sich das Thema aber ohnehin erledigt. Am Montag unterschrieb der 51-Jährige seinen Vertrag als neuer Cheftrainer von Nottingham Forest (Alle Infos >>>).

Und bei Red Bull geht die Suche nach einem Klopp-Nachfolger los.