Fix! Cican Stankovic kehrt nach Österreich zurück

Neuzugang für den GAK!

Die Steirer haben sich die Dienste von Cican Stankovic gesichert. Das gab der Bundesligist am Dienstag offiziell bekannt.

Der 33-jährige Torhüter war seit seinem Vertragsende in Athen im Sommer 2025 vereinslos und kommt dementsprechend ablösefrei nach Graz.

Rückkehr nach Österreich

"Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Am Ende ist alles relativ schnell gegangen, und jetzt freue ich mich wirklich riesig auf die neue Saison. Der GAK ist ein großer Name im österreichischen Fußball, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen", wird Stankovic in der Aussendung zitiert.

Bei den "Rotjacken" wird der Routinier Franz Stolz, dessen Leihe von Genua ausgelaufen ist, als Nummer eins beerben.

In Österreich kickte der Keeper unter anderem sechs Jahre für den FC Red Bull Salzburg, ehe er 2021 nach Griechenland zu AEK Athen wechselte.

Große Erfolge in Salzburg

Mit den "Bullen" wurde er sechs Mal Meister und fünf Mal Cupsieger.

"Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend. Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will", so Sportdirektor Tino Wawra.

Im letzten Jahr soll er sich mit einem Individualtrainer fitgehalten haben: "Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt."