Angebote abgelehnt: Hierländer beendet seine Profi-Karriere

Stefan Hierländer hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das bestätigt der 35-Jährige gegenüber der "Krone".

"Ich beende meine aktive Profikarriere. Es war ein würdiger Abschluss", sagt der Kärntner mit Blick auf sein traumhaftes Freistoß-Tor für den SK Sturm in der letzten Bundesliga-Runde gegen den SK Rapid (2:0).

Der langjährige Kapitän war einer Fortsetzung seiner aktiven Karriere nicht abgeneigt, lehnte aber Angebote vom TSV Hartberg und dem FC Blau-Weiß Linz ab. "Ich habe gemerkt, dass ich gewisse Rollen nicht mehr erfüllen kann", meint Hierländer.

Bleibt Sturm erhalten

Der dreifache ÖFB-Teamspieler bleibt Sturm erhalten, wechselt ins Trainerteam der zweiten Mannschaft. Außerdem wird ihm die Möglichkeit gegeben, sich in der Geschäftsführung beratend einzubauen, auch in puncto Kaderplanung.

"Wir haben ein Konzept mit all diesen Aufgaben erstellt. Die Position ist zeitlich begrenzt, danach schauen wir, in welche Richtung ich mich spezialisieren kann", so Hierländer.

Ein Comeback im Unterhaus will der Mittelfeldspieler nicht ausschließen. "Mal schauen, ob der Reiz kommt", sagt er.

Vierfacher Meister, fünffacher Cup-Sieger

361 Einsätze hat Hierländer in der ADMIRAL Bundesliga bestritten, verbrachte die letzten zehn Jahre bei Sturm. Mit den "Blackies" und Red Bull Salzburg wurde er insgesamt vier Mal Meister und fünf Mal Cup-Sieger.

Hinzu kommen Auslandsstationen bei RB Leipzig sowie im Nachwuchs von Sampdoria Genua.