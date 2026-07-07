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NEWS
Mittelstürmer kehrt zur SV Ried zurück
Bernd Gschweidl wechselt vom SKN St. Pölten zurück ins Innviertel.
Der 30-jährige Bernd Gschweidl wechselt nach Ablauf seines Vertrages beim SKN St. Pölten zur SV Ried.
Der gebürtige Stockerauer hat bereits zwischen 2019 und 2021 für die "Wikinger" gestürmt. Nach einem Kreuzbandriss 2025 kam er in der vergangenen Saison bei den Niederösterreichern nur wenig zum Einsatz.
Vorerst soll der erfahrene Mittelstürmer vor allem die zweite Mannschaft der Rieder unterstützen und mit seiner Erfahrung die jungen Spieler unterstützen.
In seiner bisherigen Profikarriere brachte es Gschweidl auf insgesamt 96 Bundesligaspiele und 137 Spiele in der 2. Liga.