Neuzugang trifft doppelt: Vienna gewinnt Torspektakel gegen GAK

Der First Vienna FC setzt sich in einem torreichen Testspiel gegen den GAK mit 4:2 durch.

Der Zweitligist legt einen Blitzstart hin, der neu verpflichtete Tobias Anselm trifft in der zweiten Spielminute zum 1:0.

Die Antwort der Rotjacken folgt kurz vor dem Pausenpfiff, Daniel Maderner besorgt den 1:1-Pausenstand (42.). Nach dem Seitenwechsel dreht GAK-Neuzugang Anderson das Spiel zugunsten des Bundesligisten (52.).

Den längeren Atem hat aber die Vienna: Bernhard Zimmermann stellt nur fünf Minuten später den Ausgleich her (57.), in der Schlussphase wird der am heutigen Dienstag geholte Franzose Youssouf Soukouna per Doppelpack (72., 79.) zum Matchwinner.