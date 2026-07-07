Der First Vienna FC rüstet weiter nach!

Mit Youssouf Soukouna kommt aus Frankreich ein neuer Offensivmann nach Döbling. Der 26-Jährige stößt vom Drittligisten Concarneau in die österreichische Bundeshauptstadt.

2025/26 erzielte Soukouna sieben Treffer für Concarneau. Bisher war der Offensivspieler ausschließlich in Frankreich aktiv.

Freude auf beiden Seiten

"Ich freue mich sehr, bei der Vienna zu sein. Der Verein hat sich in den Gesprächen sehr um mich bemüht und mir ein gutes Gefühl gegeben. Für mich ist es die erste Station außerhalb Frankreichs. Ich freue mich auf diese Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit dem Team loszulegen", so der Neuzugang.

Sportdirektor Dieter Elsneg zeigt sich erfreut: "Youssouf bringt genau jene Attribute mit, nach denen wir gesucht haben. Er verfügt über enorme physische Wucht, ist sehr schnell und kann mit seiner Dynamik jeder Defensive Probleme bereiten. Durch seine Vielseitigkeit in der Offensive gibt er uns zusätzliche Optionen und wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil sehr gut zu unserer Spielidee passt."