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Stammkraft verlässt Austria Wien nach drei Jahren

Nach drei Jahren wird der auslaufende Vertrag mit Verteidiger Tin Plavotic nicht mehr verlängert.

Stammkraft verlässt Austria Wien nach drei Jahren Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Tin Plavotic wird künftig nicht mehr für den FK Austria Wien auflaufen!

Wie die Violetten am Dienstag verkünden, wird der auslaufende Vertrag mit dem Defensivmann nicht verlängert. Nach drei Jahren trennen sich somit die Wege von Plavotic und den Veilchen.

Im Sommer 2023 wechselte der heute 29-Jährige von der SV Ried an den Verteilerkreis. Seitdem absolvierte er 79 Spiele im Trikot der Austria, gerade in den letzten beiden Jahren war der Verteidiger unter Stephan Helm gesetzt.

Wohin es nun für Plavotic geht, ist unklar.

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