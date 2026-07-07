Fix! Neues Mittelfeldtalent für Blau Weiß Linz

Der erst 18-jährige Lukas Fabian wechselt von der Red Bull Akademie zum Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz.

Fabian unterschreibt bei den Linzern einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Oberösterreicher kehrt mit diesem Wechsel zu seinem Jugendklub zurück.

Sportdirektor Christoph Schößwendter möchte Fabian vor allem fördern: "Er hat in den letzten zwei Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen, und wir sind überzeugt davon, dass er bei uns weitere Entwicklungsschritte machen wird. Damit wir ihn behutsam an den Erwachsenenfußball heranführen, wird er auch immer wieder für unsere Amateure zum Einsatz kommen und dort Spielpraxis sammeln können."

Auch Cheftrainer Michael Köllner ist von seinem Potenzial überzeugt: "Wir sehen seinen aktuellen Ausbildungs- und Entwicklungsstand, sein Potenzial und wollen ihm folglich auch bei uns eine Perspektive geben. Er kommt aus unserem Nachwuchsbereich und ist im Umland von Linz aufgewachsen. Lukas zeigte im zentralen Mittelfeld vielversprechende Ansätze, wir werden intensiv weiter mit ihm arbeiten und seine nächsten Entwicklungsschritte auslösen."