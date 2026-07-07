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SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga

Philip Weissenbacher bleibt der SV Ried langfristig erhalten. Nächste Saison spielt er jedoch in LigaZwa.

SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der 21-jährige Philip Weissenbacher verlässt vorübergehend die SV Ried und spielt in der nächsten Saison bei der SV Kapfenberg.

Sein Vertrag war mit Ende der kommenden Saison ausgelaufen. Jetzt wurde mit dem Defensivtalent um zwei weitere Jahre bis Sommer 2029 verlängert.

In der vergangenen Saison ist Weissenbacher auf zwei Bundesligaeinsätze gekommen.

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