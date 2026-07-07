-
Distanzkracher! Bares erzielt das Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
-
Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
-
LigaZwa: Wahl zum Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
-
Daniel Bares erzielt das Tor des Monats MaiHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Wahl zum Tor des Monats MaiHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Aaron Sky Schwarz erzielt das Tor der 30. RundeHüttengaudi
-
Die Tops und Flops in LigaZwa I #Zwarakonferenz (EP142)Zwarakonferenz
-
Torparade - Alle Tore der 30.Runde in der ADMIRAL 2.LigaFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Dieser Sieg reicht dem SKN nichtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Admira schiebt sich noch am FAC vorbeiFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
SV Ried verlängert mit Abwehrtalent und verleiht ihn in 2. Liga
Philip Weissenbacher bleibt der SV Ried langfristig erhalten. Nächste Saison spielt er jedoch in LigaZwa.
Der 21-jährige Philip Weissenbacher verlässt vorübergehend die SV Ried und spielt in der nächsten Saison bei der SV Kapfenberg.
Sein Vertrag war mit Ende der kommenden Saison ausgelaufen. Jetzt wurde mit dem Defensivtalent um zwei weitere Jahre bis Sommer 2029 verlängert.
In der vergangenen Saison ist Weissenbacher auf zwei Bundesligaeinsätze gekommen.