Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger soll der FK Austria Wien ein Auge auf Ibrahim Buhari vom IF Elfsborg geworfen haben. Das geht aus einem Bericht der schwedischen Zeitung "Expressen" hervor.

Demnach sollen derzeit Verhandlungen zwischen den beiden Parteien stattfinden. Wie das Medium weiter berichtet, hoffen die Vereine, den Deal noch in dieser Woche unter Dach und Fach zu bringen.

Der Abschied des Abwehrrecken soll unmittelbar bevorstehen. Über die konkreten Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

Lediglich fünf Einsätze in der aktuellen Saison

Der 24-jährige Nigerianer wechselte im September 2022 aus seiner Heimat zum IF Elfsborg. Seitdem absolvierte er 77 Pflichtspiele für den Klub aus Borås.

Mit einem Marktwert von 1,4 Millionen Euro zählt er zu den wertvollsten Spielern des Klubs. Zuletzt hat er jedoch seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren, kam in der aktuellen Spielzeit lediglich auf fünf Einsätze. Inwieweit das mit seinem nahenden Vertragsende (Dezember 2026) zusammenhängt, ist unklar.