-
Distanzkracher! Bares erzielt das Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
-
Folgt die nächste Glasner-Krönung?Europacöp
-
LigaZwa: Wahl zum Tor der Saison 2025/26Hüttengaudi
-
Daniel Bares erzielt das Tor des Monats MaiHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Wahl zum Tor des Monats MaiHüttengaudi
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Aaron Sky Schwarz erzielt das Tor der 30. RundeHüttengaudi
-
Die Tops und Flops in LigaZwa I #Zwarakonferenz (EP142)Zwarakonferenz
-
Torparade - Alle Tore der 30.Runde in der ADMIRAL 2.LigaFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Dieser Sieg reicht dem SKN nichtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Admira schiebt sich noch am FAC vorbeiFußball - ADMIRAL 2. Liga
Ehemaliger US-Nationalspieler heuert in 2. Liga an!
Der langjährige Dänemark-Legionär kommt vom Erstliga-Absteiger nach Niederösterreich.
Der SKN St. Pölten gibt die Verpflichtung von Jonathan Amon bekannt.
Wie die "Wölfe" am Dienstag bekanntgeben, kommt der US-Amerikaner (27) vom dänischen Erstliga-Absteiger Velje Boldklub.
Bereits 2014 war der Flügelspieler aus seiner Heimat nach Dänemark gewechselt. Dort blieb der zweifache US-Nationalspieler bis zuletzt, spielte für Nordsjaelland, Lyngby BK und zuletzt Velje.
"Ich freue mich sehr, dass wir Jonathan davon überzeugen konnten, sich uns anzuschließen. Er bringt enormes Tempo und Lösungen im 1 gegen 1 mit und passt definitiv auch charakterlich sehr gut zu uns. Wir erwarten uns von ihm, dass er unsere Offensive unberechenbarer macht und sich das auch in Zahlen bemerkbar macht", sagt Sportdirektor Christoph Freitag.