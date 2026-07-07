Der SKN St. Pölten gibt die Verpflichtung von Jonathan Amon bekannt.

Wie die "Wölfe" am Dienstag bekanntgeben, kommt der US-Amerikaner (27) vom dänischen Erstliga-Absteiger Velje Boldklub.

Bereits 2014 war der Flügelspieler aus seiner Heimat nach Dänemark gewechselt. Dort blieb der zweifache US-Nationalspieler bis zuletzt, spielte für Nordsjaelland, Lyngby BK und zuletzt Velje.

"Ich freue mich sehr, dass wir Jonathan davon überzeugen konnten, sich uns anzuschließen. Er bringt enormes Tempo und Lösungen im 1 gegen 1 mit und passt definitiv auch charakterlich sehr gut zu uns. Wir erwarten uns von ihm, dass er unsere Offensive unberechenbarer macht und sich das auch in Zahlen bemerkbar macht", sagt Sportdirektor Christoph Freitag.