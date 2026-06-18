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WM-Update: Wollten Mexikaner Südkoreas Training ausspionieren?

Ein Drohnen-Vorfall und eine Aussage des argentinischen Torhüters sorgen für Aufsehen, während der erste Spieltag abgeschlossen wurde. Das WM-Update:

WM-Update: Wollten Mexikaner Südkoreas Training ausspionieren? Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM 2026 ist nun eine Woche alt.

In der Nacht auf Donnerstag wurden die letzten beiden Partien des ersten Gruppenphasen-Spieltags absolviert, auch abseits davon gab es Schlagzeilen.

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.

WM-Update:

  • Die Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich ein munteres Spiel, ein Tor und damit die Entscheidung fällt aber erst tief in der Nachspielzeit.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

  • Kolumbien startet mit einem Erfolg über Usbekistan, der Außenseiter wehrt sich aber nach Leibeskräften und tritt besser auf als erwartet.

Zum Spielbericht>>>

  • Ein möglicher Spionagefall rund um das Südkorea-Training vor dem Duell mit Gastgeber Mexiko wurde abgewendet. Eine Drohne wurde zum Absturz gebracht.

Der Vorfall wurde der FIFA gemeldet>>>

  • Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez ist nach dem 3:0 über Algerien überzeugt, dass die Nordafrikaner Österreich und Jordanien schlagen werden.

So begründet der Weltmeister-Keeper das>>>

  • Harry Kane zog gegen Kroatien mit Gary Lineker gleich und stellte zugleich einen neuen WM-Rekord auf.

"Ich fühle mich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit", so Englands Kapitän>>>

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