WM-Update: Wollten Mexikaner Südkoreas Training ausspionieren?
Ein Drohnen-Vorfall und eine Aussage des argentinischen Torhüters sorgen für Aufsehen, während der erste Spieltag abgeschlossen wurde. Das WM-Update:
Die Fußball-WM 2026 ist nun eine Woche alt.
In der Nacht auf Donnerstag wurden die letzten beiden Partien des ersten Gruppenphasen-Spieltags absolviert, auch abseits davon gab es Schlagzeilen.
LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.
WM-Update:
Die Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich ein munteres Spiel, ein Tor und damit die Entscheidung fällt aber erst tief in der Nachspielzeit.
Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>
Kolumbien startet mit einem Erfolg über Usbekistan, der Außenseiter wehrt sich aber nach Leibeskräften und tritt besser auf als erwartet.
Ein möglicher Spionagefall rund um das Südkorea-Training vor dem Duell mit Gastgeber Mexiko wurde abgewendet. Eine Drohne wurde zum Absturz gebracht.
Der Vorfall wurde der FIFA gemeldet>>>
Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez ist nach dem 3:0 über Algerien überzeugt, dass die Nordafrikaner Österreich und Jordanien schlagen werden.
So begründet der Weltmeister-Keeper das>>>
Harry Kane zog gegen Kroatien mit Gary Lineker gleich und stellte zugleich einen neuen WM-Rekord auf.
"Ich fühle mich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit", so Englands Kapitän>>>