WM-Update: Wollten Mexikaner Südkoreas Training ausspionieren?

Die Fußball-WM 2026 ist nun eine Woche alt.

In der Nacht auf Donnerstag wurden die letzten beiden Partien des ersten Gruppenphasen-Spieltags absolviert, auch abseits davon gab es Schlagzeilen.

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.

WM-Update:

Die Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich ein munteres Spiel, ein Tor und damit die Entscheidung fällt aber erst tief in der Nachspielzeit.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

Kolumbien startet mit einem Erfolg über Usbekistan, der Außenseiter wehrt sich aber nach Leibeskräften und tritt besser auf als erwartet.

Zum Spielbericht>>>

Ein möglicher Spionagefall rund um das Südkorea-Training vor dem Duell mit Gastgeber Mexiko wurde abgewendet. Eine Drohne wurde zum Absturz gebracht.

Der Vorfall wurde der FIFA gemeldet>>>

Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez ist nach dem 3:0 über Algerien überzeugt, dass die Nordafrikaner Österreich und Jordanien schlagen werden.

So begründet der Weltmeister-Keeper das>>>

Harry Kane zog gegen Kroatien mit Gary Lineker gleich und stellte zugleich einen neuen WM-Rekord auf.

"Ich fühle mich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit", so Englands Kapitän>>>