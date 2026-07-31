Zwei Jahre vor Ablauf: Mudryks Dopingsperre aufgehoben

Die Dopingsperre gegen Mykhailo Mudryk ist aufgehoben worden.

Wie der englische Fußball-Verband (FA) mitteilt, ist diese Entscheidung im Einvernehmen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) getroffen worden. Der Chelsea-Spieler hat im Rahmen der Vereinbarung das Begehen von Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen sowie die Sperre akzeptiert.

Bei einer Dopingkontrolle am 22. Oktober 2024 ist beim Flügelstürmer eine geringe Konzentration von Meldonium festgestellt worden, wodurch er am 4. Dezember vorläufig gesperrt worden ist. Diese wäre noch bis 2028 gelaufen.

Mudryk wäre nach heutigem Stand nicht gesperrt worden

Seit Mudryks Sperre sind jedoch Änderungen am Technischen Dokument der WADA (TD2027MRL) vorgenommen worden - nach heutigem Stand der Dinge wäre der Ukrainer gar nicht erst gesperrt worden.

Damit ist der 25-Jährige "ab sofort nicht mehr gesperrt und kann mit unmittelbarer Wirkung wieder am Wettkampfbetrieb teilnehmen", steht in der Presseaussendung der FA.

"Der FC Chelsea nimmt die heutige Mitteilung der Football Association zur Kenntnis, mit der die Beilegung des Anti-Doping-Verfahrens gegen Mykhailo Mudryk bestätigt wird", schreibt der FC Chelsea auf der Vereinswebsite.

Weiters heißt es: "Unser Fokus liegt nun darauf, Misha bei seiner Reintegration in den Kader zu unterstützen und ihm beim Neustart seiner Karriere zu helfen."