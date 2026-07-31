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Ex-Rapid-Coach Robert Klauß setzt starke Europacup-Bilanz fort

Der Deutsche war in der Qualifikation für die UEFA Conference League erfolgreich. Seine Europacup-Bilanz kann sich sehen lassen.

Ex-Rapid-Coach Robert Klauß setzt starke Europacup-Bilanz fort Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ex-Rapid-Coach Robert Klauß ist international mit seinem neuen Klub Dunajska Streda erfolgreich gestartet. Nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Velez Mostar holte man im Rückspiel auswärts gleich ein 3:0 und zog souverän in die 3.Quali-Runde für die UEFA Conference League ein.

"In großem und ganzen war es ein tolles Spiel. Drei schöne Tore. Wir sind glücklich" zog er gegenüber dem Klubkanal ein erfolgreiches Fazit.

Zwei Drittel Erfolgsquote

Internationale Spiele sind offenbar eine Spezialität des Deutschen. Seine ersten 16 Spiele machte er mit dem SK Rapid, aus den folgenden zwei mit seinem neuen Klub gab es zwei Siege.

Insgesamt hält er nach 18 Spielen bei zwölf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen. Besonders erfolgreich war der Lauf in der UEFA Conference League 2024/25, Rapid stand damals im Viertelfinale. Erst nach Verlängerung war gegen Djurgardens Schluss.

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