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Argentinien-Keeper: "Algerien wird Österreich schlagen"
Emiliano Martinez ist nach dem Duell trotz des 3:0-Sieges überzeugt, dass die Nordafrikaner stärker sind als die anderen verbliebenen Gruppengegner.
Dank einer Gala von Lionel Messi setzte sich Argentinien gegen Algerien zum Auftakt der Österreich-Gruppe J 3:0 durch.
Die Nordafrikaner hatten aber ihre Spielanteile und sogar mehr Ballbesitz als der amtierende Weltmeister.
Jedenfalls ist Emiliano Martinez, Torhüter der "Albiceleste", von den Qualitäten des Gegners überzeugt. Und glaubt auch, dass sie höher sind als jene von Österreich und Jordanien.
"Algerien ist ein richtig gutes Team. Sie bewegen den Ball gut von Seite zu Seite und haben Speed auf den Flügeln. Bentaleb kontrolliert das Mittelfeld. Ich denke, dass sie gegen Österreich und Jordanien gewinnen werden, und hoffentlich kommen sie auch weiter - ich mag Algerien", meinte der Aston-Villa-Keeper nach dem Spiel in der Mixed Zone gegenüber algerischen Journalisten.
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