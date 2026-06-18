NEWS

Argentinien-Keeper: "Algerien wird Österreich schlagen"

Emiliano Martinez ist nach dem Duell trotz des 3:0-Sieges überzeugt, dass die Nordafrikaner stärker sind als die anderen verbliebenen Gruppengegner.

Argentinien-Keeper: "Algerien wird Österreich schlagen" Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dank einer Gala von Lionel Messi setzte sich Argentinien gegen Algerien zum Auftakt der Österreich-Gruppe J 3:0 durch.

Die Nordafrikaner hatten aber ihre Spielanteile und sogar mehr Ballbesitz als der amtierende Weltmeister.

Jedenfalls ist Emiliano Martinez, Torhüter der "Albiceleste", von den Qualitäten des Gegners überzeugt. Und glaubt auch, dass sie höher sind als jene von Österreich und Jordanien.

"Algerien ist ein richtig gutes Team. Sie bewegen den Ball gut von Seite zu Seite und haben Speed auf den Flügeln. Bentaleb kontrolliert das Mittelfeld. Ich denke, dass sie gegen Österreich und Jordanien gewinnen werden, und hoffentlich kommen sie auch weiter - ich mag Algerien", meinte der Aston-Villa-Keeper nach dem Spiel in der Mixed Zone gegenüber algerischen Journalisten.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Alle WM-Teams im Kurz-Portrait >>>

Mehr zum Thema

Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

ÖFB-Team
14
Tränen bei Algerien-Duell: Darum weinte Messi

Tränen bei Algerien-Duell: Darum weinte Messi

FIFA WM
1
VIDEO: Messi mit Triplepack zum Auftakt gegen Algerien

VIDEO: Messi mit Triplepack zum Auftakt gegen Algerien

FIFA WM
4
Arnautovic: Er ist da, wenn ihn Österreich braucht

Arnautovic: Er ist da, wenn ihn Österreich braucht

ÖFB-Team
44
"Unfassbar!" Rot-weiß-rote Fan-Massen begeistern

"Unfassbar!" Rot-weiß-rote Fan-Massen begeistern

ÖFB-Team
12
Romano Schmid: Was er nach dem Tor fast vergaß

Romano Schmid: Was er nach dem Tor fast vergaß

ÖFB-Team
9
Großer Schritt ist gemacht! "Sind sehr erleichtert"

Großer Schritt ist gemacht! "Sind sehr erleichtert"

ÖFB-Team
67

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Argentinien (Teams, Fußball) Algerien Emiliano Martinez