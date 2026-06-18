Doppelpacker Harry Kane: "Ich fühle mich in Bestform"

England hat einen Start nach Maß in die FIFA WM 2026 hingelegt.

Im Schlagerspiel der Gruppe L feierten die "Three Lions" einen verdienten 4:2-Erfolg über Kroatien und haben ihre Mitfavoriten-Rolle auf den Titel bestätigt.

In einer unterhaltsamen Partie in Dallas war Harry Kane der Mann des Spiels. Der Torjäger brachte England zwei Mal in Führung, mit seinen WM-Toren neun und zehn zog der Bayern-Star mit dem bisherigen englischen Rekordhalter Gary Lineker gleich.

"Ich fühle mich in Bestform"

Dazu ist Kane nun der Spieler mit den meisten Elfmeter-Toren (5) bei Weltmeisterschaften. "Ich fühle mich in Bestform, auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit", sagte der 32-Jährige nach dem Spiel.

Dass er im ersten WM-Spiel gleich anschreiben konnte, fühlte sich gut an. "Als Stürmer will man im ersten Spiel natürlich unbedingt ein Tor erzielen", meinte Kane.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Ebenso gut fühlte sich der hart erarbeitete Sieg an, der auf einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit fußte.

"Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften. In der ersten waren wir okay. Es war enttäuschend, wie wir die Gegentore kassiert haben", meinte Kane, der Teamchef Thomas Tuchel ein Lob aussprach.

"Er hat in der Halbzeit gesagt, wenn wir schon verlieren, dann auf unsere Art. Und so sind wir in der zweiten Halbzeit auch aufgetreten", erklärte der Angreifer.

Zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Engagement

Tuchel war mit der Leistung in den ersten 45 Spielminuten nicht zufrieden.

"Wir waren etwas nervös und haben uns nach Führungen dafür entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und uns zurückzuziehen. Wir hatten Mühe, einen Rhythmus zu finden. Uns fehlte das Selbstvertrauen, die Lücken zu nutzen", so der Deutsche.

Auch abseits des Balls sei seine Mannschaft nicht gut genug gewesen - in der ersten Hälfte gewann der Weltmeister von 1966 nur 33 Prozent aller Zweikämpfe am Boden. "Wir waren nicht engagiert genug", monierte Tuchel.

Erleichterung bei Tuchel

Umso mehr gefiel ihm die Reaktion seiner Spieler im zweiten Spielabschnitt. "Ich habe versucht, sie zu ermutigen, alles zu geben", forderte der ehemalige Klub-Coach mehr Einsatz und Glaube an die eigenen Stärken.

Jude Bellingham erzielte kurz nach der Pause das 3:2, für die Entscheidung sorgte Joker Marcus Rashford. "Wir haben dann mutig und intensiv gespielt. Wir haben viele Chancen herausgespielt und einige großartige Tore erzielt", so Tuchel.

Er schnaufte durch: "Ich bin glücklich und erleichtert. Beim ersten Spiel lastet viel Druck auf einem, man möchte einen guten Start hinlegen."

Nach dem anvisierten Dreier geht es für seine Mannschaft am Dienstag (22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Ghana weiter, Kroatien trifft im zweiten Gruppenspiel auf Panama (Mittwoch, 1:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).