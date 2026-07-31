Austria Klagenfurt: Helmut Kaltenegger wird neuer Präsident!

Helmut Kaltenegger ist neuer Präsident des SK Austria Klagenfurt.

Das verkündet der Regionalligist in einer Pressemitteilung. Der Unternehmer, dessen Firma TGI Gold Hauptsponsor des Klubs ist, wurde bei der Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt. Er übernimmt von Robert Micheu.

Zeljko Karajica wird neuer Vizepräsident. Außerdem wurden Daniel Fiederer, Felix Arnold und Thomas Offner ins Präsidium gewählt.