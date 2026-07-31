Austria Klagenfurt: Helmut Kaltenegger wird neuer Präsident!

"Den Verein wieder dorthin führen, wo er hingehört"
Der Neo-Präsident sagt bei seinem offiziellen Amtsantritt: "Für mich ist es eine große Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen. Seit eineinhalb Jahren kenne ich die Austria und ich war immer davon überzeugt, dass hier großes Potenzial vorhanden ist."
Die Infrastruktur sowie die Arbeit im Nachwuchs würden ein starkes Fundament bilden. "Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten Schritte setzen und den Verein wieder dorthin führen, wo er hingehört", so Kaltenegger.