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Austria Klagenfurt: Helmut Kaltenegger wird neuer Präsident!

Der Gründer von Hauptsponsor TGI Gold nimmt nun auch beim Verein die Zügel in die Hand. Zeljko Karajica wird Stellvertreter.

Austria Klagenfurt: Helmut Kaltenegger wird neuer Präsident! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Helmut Kaltenegger ist neuer Präsident des SK Austria Klagenfurt.

Das verkündet der Regionalligist in einer Pressemitteilung. Der Unternehmer, dessen Firma TGI Gold Hauptsponsor des Klubs ist, wurde bei der Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt. Er übernimmt von Robert Micheu.

Zeljko Karajica wird neuer Vizepräsident. Außerdem wurden Daniel Fiederer, Felix Arnold und Thomas Offner ins Präsidium gewählt.

"Den Verein wieder dorthin führen, wo er hingehört"

Der Neo-Präsident sagt bei seinem offiziellen Amtsantritt: "Für mich ist es eine große Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen. Seit eineinhalb Jahren kenne ich die Austria und ich war immer davon überzeugt, dass hier großes Potenzial vorhanden ist."

Die Infrastruktur sowie die Arbeit im Nachwuchs würden ein starkes Fundament bilden. "Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten Schritte setzen und den Verein wieder dorthin führen, wo er hingehört", so Kaltenegger.

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