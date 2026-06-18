-
Highlights: Traumtor und Spektakel! England ringt Kroatien niederFIFA WM 2026
-
Highlights: DR Kongo schockt Portugal!FIFA WM 2026
-
Arnie zündet den WM-HypetrainAnsakonferenz
-
Highlights: Schmid-Traumtor und Arnautovic-Elfer bei ÖFB-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Messi-Show zum Auftakt! Argentinien besiegt Algerien deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Doppelpack dank BlackoutFIFA WM 2026
-
Highlights: 30-Meter-Hammer von Mbappé!FIFA WM 2026
-
Unsere Startelf für Österreich gegen JordanienAnsakonferenz
-
Highlights: Doppelpack! Ex-LigaZwa-Spieler glänzt gegen den IranFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay beißt sich die Zähne ausFIFA WM 2026
Drohnen-Vorfall rund um Südkorea-Training
Ein möglicher Spionagefall wurde abgewendet. Die mutmaßlichen Täter konnten fliehen.
Der mögliche Spionagefall im Training von WM-Teilnehmer Südkorea ist gerade noch rechtzeitig verhindert worden, wie Trainer Hong Myung-bo vor dem Spiel gegen Co-Gastgeber Mexiko erklärte.
"Glücklicherweise wurde sie kurz vor unserem Taktik-Block entdeckt. Das war der wichtigste Teil des Trainings. Es wird also keinen Einfluss haben", erklärte er. Das Training im mexikanischen Zapopan war nicht öffentlich.
Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Flugobjekt zum Absturz gebracht.
Medienberichten zufolge konnten die mutmaßlichen Täter die Drohne wieder einsammeln und fliehen. Der Fußballverband Südkoreas informierte den Weltverband (FIFA) über den Vorfall.