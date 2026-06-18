90.+5! Außenseiter-Duell in letzter Minute entschieden

Ghana feiert in der ersten Runde der WM-Gruppe L einen 1:0-Sieg gegen Panama.

Nach einer drückenden Überlegenheit der Mittelamerikaner erlöst Caleb Yirenkyi die Afrikaner spät mit dem entscheidenden Treffer (90.+5).

Panama dominiert die Begegnung von Beginn an unerwartet und diktiert das Geschehen im Toronto Stadium mit 63 Prozent Ballbesitz. Schon nach zwei Minuten braucht es nach einem Schuss von Cecilio Waterman eine Glanzparade.

Die Zentralamerikaner erarbeiten sich ein Chancenplus von elf zu acht Torschüssen, doch Offensivakteure wie Ismael Diaz und Edgar Yoel Barcenas bleiben im Abschluss glücklos oder scheitern an der kompakten ghanaischen Defensive.

Zwei Verletzungen getrotzt

Kurz vor der Pause ereilt die ghanaische Elf von Carlos Queiroz ein bitterer Rückschlag: Stammkeeper Lawrence Ati Zigi krümmt sich vor Schmerzen auf dem Rasen und muss zur Halbzeit durch Benjamin Asare ersetzt werden.

Auch nach dem Seitenwechsel setzt sich das Verletzungspech der Afrikaner fort, als Routinier Jordan Ayew das Spielfeld vorzeitig verlassen muss.

Nach einer Hereingabe von Brandon Thomas-Asante rettet Ramos mit einem Tackling vor dem einschussbereiten Jordan Ayew in den Corner (65.). Quasi im Gegenzug rückt Ramos auch in der Offensive in den Mittelpunkt, sein Schuss geht knapp vorbei (67.). Ghanas Adjetey lässt eine weitere Kopfballchance aus (73.).

Als alles bereits auf ein torloses Remis hindeutet, schlägt in der fünften Minute der Nachspielzeit die Stunde der Ghanaer. Der eingewechselte Brandon Thomas-Asante tankt sich durch und bedient den völlig freistehenden Caleb Yirenkyi, der doch noch für den Siegtreffer sorgt.

Damit endet im besten Moment eine ghanaische Unserie von sechs Spielen ohne vollen Erfolg.

LASK-Legionär Andres Andrade spielt in der Defensive von Panama durch.

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