WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

Bei der WM haben die letzten Teams ihr erstes Gruppenspiel - und andere spielen bereits die zweite Partie des Turniers.

Ein Überblick über den Zeitplan am 18. Juni:

Programm, 18. Juni (MESZ):

1:00 Uhr: Ghana - Panama (LIVE-Ticker >>>)

Hinter England und Kroatien dürften sich die beiden um Platz drei in Gruppe L duellieren - mit einem Marktwert von 234,6 Millionen Euro ist die Mannschaft Ghanas gegen Panama (34,55 Millionen Euro) aber der Favorit. Alleine der Marktwert von Antoine Semenyo übersteigt mit 80 Millionen Euro den Marktwert des Gegners um mehr als das Doppelte.

Für Ghana ist es die fünfte WM-Teilnahme, das beste Ergebnis ist der Viertelfinaleinzug 2010. Panama ist erst das zweite Mal bei einer WM-Endrunde dabei. 2018 schaffte es das Team nicht über die Gruppenphase hinaus.

Ghana muss zum Auftakt auf Thomas Partey verzichten. Gegen den Spieler laufen Verfahren wegen Sexualdelikten, Kanada verweigerte ihm die Einreise.

Eine 1:5-Klatsche gegen Österreich bescherte Ghana kurz vor der WM einen Teamchefwechsel: Anstelle von Otto Addo steht nun Carlos Queiroz an der Seitenlinie.

4:00 Uhr: Usbekistan - Kolumbien (LIVE-Ticker >>>)

Usbekistan ist einer der WM-Neulinge. Die meisten Spieler spielen in der heimischen Liga oder in weniger guten Bewerben, internationale Erfahrung ist Mangelware.

Teamchef der Usbeken ist ein bekannter Name: Fabio Cannavaro, WM-Sieger 2006 mit Italien, coacht das Team seit November 2025.

Kolumbien ist eine Wundertüte: In der Quali wurden Brasilien, Argentinien und Chile besiegt, zudem erreichte das Team das Finale der Copa America. Gleichzeitig wurde das WM-Ticket mit einem Durchhänger gegen Ende der Qualifikation fast noch verspielt.

Bereits sechs Mal war Kolumbien bei einer WM dabei. Das beste Ergebnis gab es 2014 mit dem Viertelfinale. Der Shootingstar von damals - James Rodriguez - spielt nach wie vor eine Schlüsselrolle, Luis Diaz von Bayern München ist ein weiterer wichtiger Spieler.

18:00 Uhr: Tschechien - Südafrika (LIVE-Ticker >>>)

Die Tschechen stehen gegen Südafrika bereits etwas unter Zugzwang. Der Auftakt ging mit 1:2 gegen Südkorea nämlich verloren.

Südafrika hat in Spiel zwei ebenfalls einiges gutzumachen. Im Eröffnungsspiel in Mexiko-City kassierte die Mannschaft eine 0:2-Niederlage und präsentierte sich defensiv inferior.

Gleich zwei Südafrikaner können in diesem Spiel nur zuschauen: Yaya Sithole und Themba Zwane fehlen nach Roten Karten im ersten Spiel gesperrt.

21:00 Uhr: Schweiz - Bosnien (LIVE-Ticker >>>)

Alles offen in Gruppe B! Sowohl die beiden Kontrahenten dieser Begegnung als auch Katar und Kanada halten bei je einem Punkt - zum Auftakt gab es jeweils 1:1-Unentschieden. Erste Tendenzen könnte es also am zweiten Spieltag geben!

Die Schweiz hatte sich vor der WM viel vorgenommen - das beste Turnier ihrer Geschichte gaben die "Eidgenossen" als Ziel aus. Würde bedeuten: Die drei Viertelfinaleinzüge 1934, 1938 und 1954 sollen übertroffen werden. Gegen Katar gab es in Spiel Nummer eins kurz vor Ende den Ausgleichstreffer, und von Kapitän Granit Xhaka daraufhin auch herbe Kritik an den Mitspielern. Der Druck liegt in diesem Spiel sicher nicht bei Bosnien, das erst zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist.

Für vier Spieler von Bosnien-Herzegowina wird es ein besonderes Spiel. Mit Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Nikola Katic und Armin Gigovic hat ein Quartett einen engen Bezug zur Schweiz.

Programm, 19. Juni (MESZ:

0:00 Uhr: Kanada - Katar (LIVE-Ticker >>>)

Die Favoritenrolle ist bei diesem Duell klar: Der Marktwert von Co-Gastgeber Kanada beträgt mit fast 200 Millionen Euro fast ein Zehnfaches des Marktwerts von Katar.

Ein erstes Ausrufezeichen gelang den Kataris bereits im ersten Gruppenspiel: Beim 1:1 knöpfte man der mit großen Ambitionen gestarteten Schweiz spät einen Punkt ab. Kanada wird gewarnt sein.

Unklar ist bei Kanada weiterhin der Fitnesszustand von Alphonso Davies - der Kapitän fehlte beim Auftaktspiel verletzt.

In dieser Partie geht es bereits um einiges: Mit einem Sieg wäre die Tür ins Sechzehntelfinale wohl bereits durchschritten.

3:00 Uhr Mexiko - Südkorea (LIVE-Ticker >>>)

Wer siegt, ist weiter. Da beide Teams ihr Auftaktspiel für sich entschieden haben, ist ein Sieg im direkten Duell bereits gleichbedeutend mit dem Sechzehntelfinal-Einzug.

Mexiko muss in Zapopan auf Kapitän Cesar Montes verzichten. Er flog beim Eröffnungsspiel gegen Südafrika (2:0) mit Rot vom Feld.

Bereits im Vorfeld gibt es etwas Aufregung: Ein Training Südkoreas soll via Drohne ausgekundschaftet worden sein.

21:00 Uhr: USA - Australien (LIVE-Ticker >>>)

Auch in dieser Partie gilt: Siegen, und das letzte Gruppenspiel wird entspannt. Beide Mannschaften konnten ihren Auftakt für sich entscheiden und können die K.o.-Phase klarmachen.

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen: In drei bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einmal gewinnen, es gab ein Remis. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2025 entschied die USA mit 2:1 für sich.

Geleitet wird das Spiel von einem Deutschen: Felix Zwayer ist als Schiedsrichter im Einsatz.

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