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Wechselfreigabe erteilt: Millionengeschäft für Salzburg

Nach langen Verhandlungen rund um den Offensivspieler soll der Transfer endgültig in trockenen Tüchern sein.

Wechselfreigabe erteilt: Millionengeschäft für Salzburg Foto: © IMAGO / FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
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Der Däne Adam Daghim verlässt Red Bull Salzburg und hat die Freigabe für einen Transfer zur TSG Hoffenheim.

Laut Informationen der "Salzburger Nachrichten" fehlt dem 20-Jährigen nur noch der Medizincheck. Sollte er diesen positiv absolvieren, läuft Daghim in der kommenden Saison für die Mannschaft von Christian Ilzer in der deutschen Bundesliga auf.

Nach längeren Verhandlungen haben sich die beiden Sportdirektoren Marcus Mann und Andreas Schicker auf Transfermodalitäten geeinigt. Die Ablöse soll rund 13 Millionen Euro umfassen, ohne zusätzliche Bonuszahlungen. Außerdem sollen sich die "Bullen" eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent gesichert haben.

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