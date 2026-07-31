Warum du dich auf die Saison der Frauen-Bundesliga freuen kannst

Aus der Vergangenheit weiß man: Die Duelle zwischen den Veilchen und den Wölfinnen sind immer spannend. Drei Aufeinandertreffen (2x Liga, 1x Cup) entschieden die Violetten in der abgelaufenen Spielzeit für sich, die zwei Duelle in der Meistergruppe endeten Remis.

Gerade das nervenaufreibende Saisonfinale habe man nun "abgeschlossen". "Wir sind bereit, neue Geschichten zu schreiben", lautet die Kampfansage der Titelverteidigerinnen.

St. Pölten als Jägerinnen

Erstmals seit 2012/13 nimmt Serienmeister St. Pölten nach zehn Meisterschaften in Folge wieder die ungewohnte Rolle der Jägerinnen ein.

"Es ist eine ganz andere Ausgangslage als in den letzten Jahren, aber es ändert nichts an unserer Arbeitsweise. Wir wollen trotzdem Spiel für Spiel erfolgreich sein, guten Fußball zeigen, effizient spielen und uns stetig weiterentwickeln", so Kapitänin Jenny Klein im Rahmen der Pressekonferenz zum Saisonauftakt.

Das Ziel für die Saison 2026/27 ist klar: Der Teller soll zurück nach St. Pölten. Am Samstag möchte man daher "gleich gut reinstarten". Das Duell mit der Austria würde sehr viele Erkenntnisse bringen. Aber: "Ein Spiel wird nicht alles entscheiden."

Beide Teams verzeichnen einige Zu- und Abgänge. Während die Austria etwa Nationalspielerin Verena Hanshaw oder Lucia Orkic (Salzburg) anwerben konnte, verstärkten sich die Niederösterreicherinnen mitunter mit Annalena Wucher (HSV) oder Fanny Vago (MTK Budapest).

Sturm und Salzburg in Lauerstellung?

Doch auch die weitere Konkurrenz schläft nicht. Denn neben den Doublesiegerinnen aus Wien sowie den Serienmeisterinnen gibt es auch andere Teams, die richtig unangenehm sein können.

"Man sieht die Transfers von Sturm Graz, man bekommt das mit. Natürlich auch Salzburg, die auch der Austria Punkte weggenommen haben", merkt Klein an.