WM-Update: ÖFB-Team mit denkwürdigem Auftritt gegen Algerien
Die Rangnick-Elf steht nach einem kuriosen Spiel im Sechzehntelfinale. Dies gelingt auch der DR Kongo, die Österreich dadurch erst zum Punkten gezwungen hatte. Das WM-Update:
Die Gruppenphase der WM 2026 ist beendet - und sie endete mit einem denkwürdigen Auftritt des ÖFB-Teams.
Zudem tat sich in der Nacht noch so einiges. LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
Was für ein Spiel! Österreich steht nach einem 3:3 samt einer verrückten Schlussphase gegen Algerien im Sechzehntelfinale der WM.
Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-Phase>>>
England sichert sich mit einem glanzlosen Erfolg über Außenseiter Panama den Sieg in Gruppe L.
England kämpft Panama nieder>>>
Sieg über Ghana: Kroatien steigt dank eines späten Vlasic-Treffers als Zweiter in die K.o.-Phase auf.
Kroatien rettet sich ins WM-Sechzehntelfinale>>>
Die DR Kongo steht erstmals in der K.o.-Phase eines WM-Turniers. Die Afrikaner drehen einen Rückstand gegen Usbekistan und treffen im Sechzehntelfinale nun auf England.
Kongo dreht Partie gegen Usbekistan>>>
Kolumbien ist Gruppensieger der Gruppe K! Die Südamerikaner ringen Portugal ein Remis ab.
Nullnummer! Kolumbien holt sich den Gruppensieg>>>
Schottland braucht einen neuen Coach: Teamchef Clark legt sein Amt nieder. Der 62-Jährige war sieben Jahre im Amt.