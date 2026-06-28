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WM-Update: ÖFB-Team mit denkwürdigem Auftritt gegen Algerien

Die Rangnick-Elf steht nach einem kuriosen Spiel im Sechzehntelfinale. Dies gelingt auch der DR Kongo, die Österreich dadurch erst zum Punkten gezwungen hatte. Das WM-Update:

WM-Update: ÖFB-Team mit denkwürdigem Auftritt gegen Algerien Foto: © IMAGO / EPA
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Die Gruppenphase der WM 2026 ist beendet - und sie endete mit einem denkwürdigen Auftritt des ÖFB-Teams.

Zudem tat sich in der Nacht noch so einiges. LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Was für ein Spiel! Österreich steht nach einem 3:3 samt einer verrückten Schlussphase gegen Algerien im Sechzehntelfinale der WM.

Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-Phase>>>

  • England sichert sich mit einem glanzlosen Erfolg über Außenseiter Panama den Sieg in Gruppe L.

England kämpft Panama nieder>>>

  • Sieg über Ghana: Kroatien steigt dank eines späten Vlasic-Treffers als Zweiter in die K.o.-Phase auf.

Kroatien rettet sich ins WM-Sechzehntelfinale>>>

  • Die DR Kongo steht erstmals in der K.o.-Phase eines WM-Turniers. Die Afrikaner drehen einen Rückstand gegen Usbekistan und treffen im Sechzehntelfinale nun auf England.

Kongo dreht Partie gegen Usbekistan>>>

  • Kolumbien ist Gruppensieger der Gruppe K! Die Südamerikaner ringen Portugal ein Remis ab.

Nullnummer! Kolumbien holt sich den Gruppensieg>>>

  • Schottland braucht einen neuen Coach: Teamchef Clark legt sein Amt nieder. Der 62-Jährige war sieben Jahre im Amt.

Schottland-Trainer Clarke tritt nach WM-Aus zurück>>>

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