Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-Phase

Das ÖFB-Team zieht bei der WM 2026 nach einer irren Partie gegen Algerien, die mit 3:3 endet, in die K.o.-Phase ein!

Nach einem Nichtangriffspakt in der Schlussphase bringt Mahrez die Algerier nach 93 Minuten in Front, alles schien verloren - doch Kalajdzic köpft Rot-Weiß-Rot mit der allerletzten Aktion doch noch ins Glück!

Arnautovic mit 49. ÖFB-Treffer

Die erste Viertelstunde der Partie ist eher von Abtasten geprägt. Schlager (8.) versucht es mit einem Schuss, im Gegenzug versucht es Maza auf Österreichs Kasten (10.), beide Versuche verfehlen das Ziel aber recht deutlich.

Nach elf Minuten sieht Arnautovic Gelb, weil er seinen Gegenspieler in einem Zweikampf im Gesicht trifft.

Highlights bleiben auch in den Minuten danach rar, doch dann der Paukenschlag: Nach einem herrlichen langen Ball von Alaba ist Arnautovic zur Stelle und legt den Ball artistisch vorbei an Algeriens Schlussmann Benbot - 1:0, sein 49. Treffer für das ÖFB-Team (28.).

Sehenswerter Ausgleich

Beide Teams wirken durch den Treffer aufgeweckt, es geht hin und her. Arnautovic hat das 2:0 am Fuß, steht dabei aber im Abseits (30.), im Gegenzug hat Belghali die Chance im Eins-gegen-Eins mit ÖFB-Goalie Schlager, verfehlt aber das Tor (32.). Direkt danach scheitert Laimer aus spitzem Winkel an Benbot (33.).

In Minute 39 rettet Aluminium für Österreich: Ein Schuss von Chaibi geht an die Stange - Glück für die Rangnick-Elf! Algerien bleibt am Drücker und kann noch vor der Pause ausgleichen. Belghali kommt am linken Strafraumrand an den Ball und legt ein Solo durch die rot-weiß-rote Hintermannschaft hin, welches er mit dem 1:1 ins kurze Eck abschließt (45.).

Kurz danach ist Pause. In dieser tauscht Rangnick dreimal: Für Xaver Schlager, Arnautovic und Schmid kommen Grillitsch, Gregoritsch und Wanner.

Sabitzer mit erneuter Führung

Nach dem Seitenwechsel kontrolliert Algerien den Ball, ohne dabei aber große Gefahr auszustrahlen. Ein Schuss von Chaibi ist leichte Beute für Schlager (54.).

Der daraus resultierende ÖFB-Angriff führt zum 2:1. Laimer legt von rechts zurück an den Strafraumrand, wo Sabitzer einläuft und passgenau ins rechte Eck trifft (55.).

Doch erneut hält die Führung nicht lange. In der ÖFB-Defensive fehlt die Zuordnung, Aouar legt am Fünfer quer und Mahrez schießt zum Ausgleich ein (60.).

Kurz darauf ist auch der Arbeitstag von Kapitän Alaba beendet. Er wird durch Danso ersetzt (62.).

Irre Schlussphase

Nach dem Ausgleich versucht das ÖFB-Team wieder, mehr Spielkontrolle zu bekommen und wird durch einen fein angetragenen Schuss von Seiwald gefährlich, der knapp drübergeht (65.).

Nach der Trinkpause verflacht das Spiel zusehends. Beide Teams lassen den Ball in ihren Reihen zirkulieren. Beiden Teams ist anzumerken, dass man hier kein Risiko mehr eingehen möchte.

Doch dann geht es plötzlich drunter und drüber! Die ÖFB-Defensive scheint gedanklich schon in der Kabine, als ein Steckpass von Aouar in der 93. Minute Mahrez findet, der tatsächlich das 3:2 macht (90.+3) - und das ÖFB-Team vermeintlich ins Tal der Tränen stürzt.

Doch der unmittelbar nach dem Gegentor eingewechselte Kalajdzic wird zum großen Helden: Nach einer langen Sabitzer-Flanke legt Gregoritsch per Kopf zurück, Kalajdzic ist zur Stelle und nickt zum sensationellen 3:3 ein.

Nur Momente später ist das Spiel zu Ende. Beide Teams stehen damit im Sechzehntelfinale. Österreich trifft auf Spanien (Donnerstag 21:00 MESZ), Algerien trifft auf die Schweiz.