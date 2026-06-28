Im Video: Später Kolumbien-Siegtreffer aberkannt

Kolumbien sichert sich mit einem 0:0 gegen Portugal den ersten Platz der Gruppe K (Zum Spielbericht>>>).

Dabei haben die Kolumbianer einige gute Möglichkeiten. Vor allem aus der Distanz werden beide Teams immer wieder gefährlich.

In der Nachspielzeit erzielen die Südamerikaner sogar den vermeintlichen Siegtreffer durch Davinson Sanchez. Allerdings wird der Treffer aufgrund einer minimalen Abseitstellung aberkannt.

Die Highlights im Video: