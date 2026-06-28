Kolumbien COLPortugal POR
Endstand
0:00:0 , 0:0
NEWS
Im Video: Später Kolumbien-Siegtreffer aberkannt
Kolumbien sichert sich nach einem 0:0 gegen Portugal den Gruppensieg. Dabei hatten sie am Ende so die Chance auf den Sieg. Die Highlights im Video:
Kolumbien sichert sich mit einem 0:0 gegen Portugal den ersten Platz der Gruppe K (Zum Spielbericht>>>).
Dabei haben die Kolumbianer einige gute Möglichkeiten. Vor allem aus der Distanz werden beide Teams immer wieder gefährlich.
In der Nachspielzeit erzielen die Südamerikaner sogar den vermeintlichen Siegtreffer durch Davinson Sanchez. Allerdings wird der Treffer aufgrund einer minimalen Abseitstellung aberkannt.