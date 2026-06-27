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NEWS
Fußball-WM um 1:30 Uhr: DR Kongo - Usbekistan
DR Kongo will gegen Usbekistan eine gute Ausgangslage für das Rennen um die K.o.-Phase einsacken. LIVE-Infos:
In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 möchte DR Kongo einer der besten acht Gruppendritten werden.
Nach einem Remis gegen Portugal sowie einer knappen Niederlage gegen Kolumbien hat man dafür eine gute Ausgangslage, der zweite Platz ist aufgrund es deutlichen schlechteren Torverhältnis im Vergleich zu Portugal eher unrealistisch.
Im Duell mit dem punktelosen Schlusslicht Usbekistan soll die bisherige Statistik daher aufpoliert werden. In der Nacht auf Sonntag wird die Gruppe K entschieden (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
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