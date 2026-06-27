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Kolumbien COLPortugal POR
Morgen 01:30 Uhr
NEWS
WM 2026 heute 1:30 Uhr: Kolumbien - Portugal
Um den Sieg in Gruppe K kämpfen die bisher makellosen Kolumbianer gegen Portugal. LIVE-Infos:
Entreißt Portugal Kolumbien noch den Gruppensieg?
In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 haben die Südamerikaner mit sechs Punkten derzeit die Nase vorne.
Im direkten Duell gegen Verfolger Portugal, dem zwei Punkte auf Kolumbien fehlen, soll in der Nacht auf Sonntag der erste Platz nun hieb- und stichfest gemacht werden (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Während Kolumbien DR Kongo sowie Usbekistan schlug, kam der Europameister von 2016 nicht über ein Remis gegen DR Kongo hinaus.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>