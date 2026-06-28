Kongo dreht Partie gegen Usbekistan! ÖFB zum Punkten gezwungen

Die DR Kongo bezwingt Usbekistan in ihrem abschließenden Gruppenspiel der Gruppe K mit 3:1 und zieht als einer der besten acht Gruppendritten erstmals in die K.o.-Phase einer WM ein.

Damit ist auch klar: Das ÖFB-Team braucht gegen Algerien mindestens einen Punkt, um im Turnier zu bleiben (ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Drei Punkte mit einem knapp negativen Torverhältnis würden nicht reichen.

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Starker Beginn der Usbeken

Die Usbeken beginnen beinahe mit einem Paukenschlag: Gleich in der ersten Minute zappelt der Ball im Netz, Shomurodov steht aber im Abseits. Knappe neun Minuten später ist es aber soweit: Der Kapitän überhebt Kongos Keeper Mpasi mit einem sehenswerten Lupfer zur Führung (10.).

In Minute 17 kann Mbuku mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ausgleichen, doch der VAR meldet sich. Der Torschütze erwischt Nasrullaev bei der Entstehung des Angriffs im Gesicht - der Treffer zählt nicht.

Usbekistan macht stark weiter, aber auch Kongo kommt etwas besser ins Spiel. Echte Großchancen bleiben aber danach Mangelware. Die beste Gelegenheit vor der Pause haben erneut die Usbeken: Eine Flanke von Khamdamov wird länger und länger, doch Mpasi ist noch rechtzeitig zur Stelle (38.).

Kongo wacht auf...

Im zweiten Spielabschnitt zeigt sich gleich zu Beginn ein ähnliches Bild: Usbekistan bleibt das gefährlichere Team, Shomurodov verfehlt das Tor mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp (51.).

Doch dann wacht Kongo auf und setzt die Usbeken immer mehr unter Druck. Nach 58 Minuten entschärft Nematov einen Distanzschuss von Mbuku.

Der 24-Jährige bleibt weiter auffällig und ist an der Entstehung des Ausgleichs maßgeblich beteiligt. Nach einer Flanke von ihm in den Strafraum wird Wissa von Khusanov zu Fall gebracht, es gibt Elfmeter. Diesen versenkt der Gefoulte sicher zum 1:1 (68.).

...und dreht die Partie

Das gibt dem Team weiter Auftrieb und schließlich kann man die Überlegenheit auch ummünzen. Bei einem Schuss von Elia spritzt Mayele dazwischen und stellt auf 2:1 für die DR Kongo (78.).

Die Usbeken sind danach um eine Antwort bemüht, doch die Kongolosen können die Spielkontrolle auf ihrer Seite halten. Kurz nach Anbruch der Nachspielzeit macht Wissa schließlich alles klar: Er zieht von der Strafraumgrenze ab und trifft exakt ins rechte untere Eck zum 3:1 (90.+1).

Wenige Minuten später ist Schluss. Die Usbeken, deren Ausscheiden schon zuvor feststand, bleiben damit ohne Punkte bei dieser WM. Die DR Kongo steht im Sechzehntelfinale und trifft dort auf England.

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