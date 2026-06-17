WM 2026: Die Tabelle der Gruppe K

48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe K, in der Portugal, Kolumbien, DR Kongo und Usbekistan um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe haben ihr Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe K: