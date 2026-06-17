-
Arnie zündet den WM-HypetrainAnsakonferenz
-
Highlights: Schmid-Traumtor und Arnautovic-Elfer bei ÖFB-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Messi-Show zum Auftakt! Argentinien besiegt Algerien deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Doppelpack dank BlackoutFIFA WM 2026
-
Highlights: 30-Meter-Hammer von Mbappé!FIFA WM 2026
-
Unsere Startelf für Österreich gegen JordanienAnsakonferenz
-
Highlights: Doppelpack! Ex-LigaZwa-Spieler glänzt gegen den IranFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay beißt sich die Zähne ausFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgien stemmt sich gegen Start-NiederlageFIFA WM 2026
-
Highlights: Kap Verde ringt Spanien einen Punkt ab!FIFA WM 2026
NEWS
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe K
Portugal, Kolumbien, DR Kongo und Usbekistan rittern in Gruppe K um den Aufstieg. LIVE-Infos:
48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.
So auch in Gruppe K, in der Portugal, Kolumbien, DR Kongo und Usbekistan um den Aufstieg kämpfen.
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe haben ihr Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.
WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>
Die aktuelle Übersicht der Gruppe K: