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So funktioniert die Fairplay-Wertung bei der WM-Endrunde
Der Modus bei Punktgleichheit sorgt bei einer WM für einige Rechenspiele. Letztlich können auch Gelbe Karten entscheidend sein. Das ist die Fairplay-Wertung:
Viele Fußball-Fans plagen sich bei einer WM-Endrunde oftmals mit verstrickten Rechenspielen.
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Vor allem bei einer Punktegleichheit von mehreren Nationen kann es da auch schon einmal kompliziert werden.
Sofern es nach diversen Vergleichen bei Tordifferenzen und erzielten Toren noch immer keinen Unterschied zwischen den Mannschaften gibt, kommt die Fairplay-Wertung zum Einsatz.
Das ist die Fairplay-Wertung:
Bei der Fairplay-Wertung werden alle erhaltenen Karten einer Nation während der WM-Vorrunde addiert. Letztlich wird die Mannschaft vorgereiht, die am wenigsten "Strafpunkte" sammelte.
Gelbe Karten: - 1 Punkt
Gelb-Rote Karte: - 3 Punkte
Rote Karte: - 4 Punkte
Gelbe Karte gefolgt von einer glatten Roten Karte: - 5 Punkte
Sollte es auch nach diesen Kriterien keine Entscheidung geben, wird die FIFA-Weltrangliste herangezogen.
Fairplay-Wertung kam bei der WM 2018 zum Einsatz
Genau diese Fairplay-Wertung sorgte in der Vergangenheit auch schon einmal für eine Entscheidung.
Zwischen Japan und dem Senegal musste nämlich bei der WM 2018 in Russland in der Vorrunde die Fairplay-Wertung angewendet werden.
Schließlich führten sechs Gelbe Karten (-6) zum Vorrunden-Aus der Senegalesen. Die Japaner schafften mit lediglich vier Gelben Karten (-4) den Einzug in die K.-o.-Runde.