Kroatien Kroatien CRO
Ghana Ghana GHA
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Petar Sucic
  • Nikola Vlasic
  • Derrick Luckassen
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Kroatien rettet sich ins WM-Sechzehntelfinale

Nach einem späten Tor der Ghanaer sieht es zunächst nach einem Unentschieden aus, doch Vlasic köpft Kroatien zu Platz zwei in Gruppe L.

Textquelle: © LAOLA1
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Kroatien gewinnt zum Abschluss in Gruppe L gegen Ghana mit 2:1 und fixiert damit den Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM.

Ghana steht als einer der acht besten Gruppendritten fest und ist damit ebenfalls weiter.

Sucic lässt Kroatien zuerst jubeln

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit ist Kroatien zwar spielbestimmend, große Torchancen bleiben aber lange absolute Mangelware.

Nach einem hohen Ballgewinn bedient Baturina Vlasic, der den Ball von außerhalb des Strafraums an den Außenpfosten zirkelt (17.).

Besser macht es Sucic, der in Minute 31 aus der Distanz abzieht und mit einem platzierten Schuss Asare überwindet.

Vlasic köpft Kroatien zum Sieg

Ghana erwischt einen guten Start in die zweite Halbzeit, zunächst gibt Joker Fatawu einen ersten Warnschuss ab (47.), dann findet er beinahe Semenyo mit einer Flanke (50.).

In Minute 73 klappt es dann mit dem Ausgleich: Eine Freistoßflanke vom eingewechselten Nuamah drückt Luckassen über die Linie. Der Treffer hält auch einer VAR-Überprüfung wegen eines Blocks aus Abseitsposition stand.

Doch Kroatien schüttelt sich kurz und geht dann erneut in Führung. Nach einem Eckball von Modric nickt Vlasic zum 2:1 ein (83.).

Die Highlights des Spiels im VIDEO:

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