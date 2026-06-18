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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe L

England, Panama, Kroatien und Ghana rittern in Gruppe L um den Aufstieg. LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe L Foto: © IMAGO / Pixsell
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe L, in der England, Panama, Kroatien und Ghana um den Aufstieg kämpfen.

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe haben ihr Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe L:

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