Nach glanzlosem Sieg gegen Panama: England gewinnt Gruppe L

England setzt sich im letzten WM-Gruppenspiel in East Rutherford 2:0 gegen Panama durch.

Damit sichern sich die Engländer Platz eins in der Gruppe L. Panama war bereits vor dem Spiel fix Letzter.

Die "Three Lions" wollen in Gruppe L den Sieg fixieren, doch Panama verbucht durch Rodriguez nach wenigen Sekunden den ersten Torschuss, dieser stellt jedoch kein Problem für Pickford dar.

Engländer suchen nach Lücke

Daraufhin kommt England mit Tempo. In der achten Minute muss Mosquera erstmals eingreifen. Rashford, der in den ersten Minuten auffällig ist, probiert es von außerhalb des Sechzehners, sein Schuss wird jedoch gehalten.

Die Mannschaft von Trainer Tuchel sucht die Lücken in der kompakt stehenden Verteidigung der Panamaer, wird jedoch vorerst nicht fündig. Auf der Gegenseite wird Rodriguez gefährlich (26.). Der Offensivmann sucht im Sechzehner den Abschluss und bringt den Ball aufs Tor. Mit Mühe kann Pickford parieren.

In der 38. Minute strahlen die Engländer dann gleich zwei Mal Gefahr vor dem Tor ihrer Gegner aus. Erst kommt Rashford nach einer Flanke von Anderson zum Kopfball und verfehlt das Tor nur knapp, dann kann Mosquera gegen Kane retten.

Panama bereitet dem Favoriten Probleme

Panama wirkt befreit, auch LASK-Akteur Andrade setzt sich des Öfteren gut in Szene, dennoch gelingt es der Nation in Hälfte eins noch nicht, die nötigen Akzente vor dem Tor der Favoriten zu setzen.

Rashford hat kurz vor der Pause per Freistoß eine gute Möglichkeit, platziert den Ball jedoch knapp neben das Tor. Nahezu im Gegenzug hat Panama die letzte Chance, doch Englands Schlussmann kann klären. Damit geht es mit 0:0 in die Pause, auch wenn England mehr vom Spiel hat, ist Trainer Tuchel sichtlich wenig begeistert.

Glück für den Außenseiter nach der Pause

Kurz nach der Pause (52.) hat Panama Glück, Rashford sieht Harry Kane im Zentrum, doch dieser kommt nicht zum Ball. Cordoba schießt stattdessen Andrade ab, die Kugel verfehlt das Tor nur knapp.

Rashford vergibt wenige Minuten später (55.) erneut, nachdem sein Schuss ans Außennetz geht. Rodriguez geht es auf der Gegenseite ähnlich (57.) und auch Kane scheitert an Mosquera (58.).

Nach einigen vergebenen Chancen verwandelt Bellingham in der 62. Minute dann doch nach einer Ecke - 1:0 für England.

Panama versucht prompt durch Murillo zu antworten, das gelingt jedoch nicht.

Harry Kane legt schnell nach

Stattdessen ist es Harry Kane, der sein Team jubeln lässt (67.). Er setzt sich nach einer Flanke von Bellingham gegen Andrade durch und macht das 2:0.

Doch auch Panama gibt nicht auf. Diaz scheitert in der 75. Minute. Fajardo trifft kurz vor Schluss, das Tor zählt jedoch nicht, er steht im Abseits.

Damit bleibt es beim 2:0 der Engländer. Mit dem Sieg setzten sie sich in Gruppe L vor Kroatien durch. Ghana muss sich mit Platz drei begnügen, während Panama als Letzter ausscheidet.