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Schottland-Trainer Clarke tritt nach WM-Aus zurück
Mit nur drei Punkten schafften es die Schotten nicht ins Sechzehntelfinale. Der Cheftrainer zieht daraus nun die Konsequenz.
Der schottische Nationaltrainer Steve Clarke hat sein Amt nach dem nun feststehenden Ausscheiden bei der Fußball-WM niedergelegt.
"Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind", sagte Verbandschef Ian Maxwell einer Mitteilung zufolge.
"Dennoch dürfen wir die unbestreitbaren Fortschritte unter Steve in den vergangenen sieben Jahren nicht aus den Augen verlieren."
Dank an die Spieler
Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz drei, das reichte nicht.
Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. "Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können", schrieb er.
"Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird, und es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein."
Erfolgreichster Nationaltrainer
Der Verband rühmte Clarke, der die Nationalmannschaft im Mai 2019 übernommen hatte, als den erfolgreichsten Nationaltrainer, den das Land je gehabt habe.
Die Schotten hatten sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Endrunde qualifiziert. Clarke habe seinen Auftrag "mehr als erfüllt", sagte Maxwell.