Nullnummer! Kolumbien holt sich den Gruppensieg

Im Topspiel der Gruppe K trennen sich Kolumbien und Portugal ohne Tore, damit verpassen die Portugiesen den ersten Platz!

Für Portugal zählt vor dem Spiel im Kampf um Gruppenplatz eins nur ein Sieg, schon bei einem Unentschieden wäre Kolumbien fix Erster.

Kolumbien startet stark

Trotzdem ist in der Anfangsphase Kolumbien dominanter, Jhon Cordoba fälscht einen Schuss von Luis Diaz noch ab, der Ball geht knapp übers Tor.

Dass Portugal nicht in Rückstand gerät, hat man auch Tormann Diogo Costa zu verdanken, der mehrmals - vor allem bei Weitschüssen - stark pariert. In Minute 23 wäre der Goalie aber schon geschlagen, Mitspieler Neves klärt aber auf der Linie.

Viele Weitschüsse

Wenige Minuten vor der Pause hat Portugal seine beste Möglichkeit: Zuerst pariert Vargas gegen Bruno Fernandes gut, dann probiert Cristiano Ronaldo einen Fallrückzieher, der ihm aber missglückt, und schließlich landet ein Weitschuss links neben dem Tor.

Ins Tor will der Ball in der ersten Halbzeit aber nicht, das scheint sich auch in der zweiten Halbzeit erstmal so fortzusetzen.

Immer wieder gibt es Abschlüsse, insbesondere Weitschüsse, und das auf beiden Seiten, aber nichts ist gefährlich genug, um die Torhüter zu überwinden.

Gefährlicher bleibt aber eher Kolumbien, der eingewechselte Richard Rios, Jhon Arias und Gustavo Puerta vergeben etwa zwischen Minute 62 und 68 die mögliche Führung.

Sanchez jubelt nur kurz

Die Schlussphase hat es dann nochmal in sich: Zuerst ist Kolumbien gleich dreimal vor dem portugiesischen Tor vorstellig, dann erzielen die Südamerikaner in der 92. Minute scheinbar doch noch den Siegestreffer, aber Davinson Sanchez steht bei der Flanke auf ihn mit den Zehen im Abseits.

Auf der Gegenseite hat dann auch noch Rafael Leao den Lucky Punch am Fuß, zielt aber am langen Eck vorbei. Damit bleibt es trotz vieler Abschlüsse beim 0:0, wodurch Kolumbien mit sieben Punkten die Gruppe gewinnt, während Portugal mit fünf Zählern Zweiter wird.