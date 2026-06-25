3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

Die Gruppenphase der WM 2026 geht in die heiße Phase.

Drei der zwölf Gruppen sind bereits abgeschlossen, insgesamt elf Nationen haben sich bereits fürs Sechzehntelfinale qualifiziert.

Besonders spannend ist allerdings auch, welche Gruppendritten noch den Weg ins Sechzehntelfinale bestreiten dürfen. LAOLA1 hat den aktuellen Stand für euch.

*Bosnien-Herzegowina kann nach dem 3:1-Sieg über Katar nicht mehr aus den besten acht Gruppendritten verdrängt werden, ist somit als erster Gruppendritter fix im Sechzehntelfinale.