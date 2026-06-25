3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

Team (Spiele)
Tordifferenz
Pkt.
1. Bosnien-H. (3)*
5:6
4
2. Schweden (2)
6:6
3
3. Kroatien (2)
3:4
3
4. Südkorea (3)
2:2
3
5. Algerien (2)
2:4
3
6. Paraguay (2)
2:4
3
7. Schottland (3)
1:4
3
8. Kap Verde (2)
2:2
2
9. Belgien (2)
1:1
2
10. DR Kongo (2)
1:2
1
11. Ecuador (2)
0:1
1
12. Senegal (2)
3:6
0
Bei Punktegleichheit gelten bei der FIFA WM 2026 folgende Kriterien
Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
Meiste erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
Beste Fairplay-Wertung (Spieler und Offizielle) auf Basis der erhaltenen Gelben und Roten Karten
Die noch punktgleichen Teams werden anhand der zuletzt veröffentlichten Weltrangliste eingestuft.
Paraguay hat eine Fairplay-Wertung von -11 und liegt deshalb aktuell trotz gleicher Anzahl an Toren und Gegentoren hinter Algerien (-1).