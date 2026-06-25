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3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

Welche drittplatzierten Nationen schaffen noch den Sprung ins Sechzehntelfinale? Der aktuelle Stand:

3/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gruppenphase der WM 2026 geht in die heiße Phase.

Drei der zwölf Gruppen sind bereits abgeschlossen, insgesamt elf Nationen haben sich bereits fürs Sechzehntelfinale qualifiziert.

Besonders spannend ist allerdings auch, welche Gruppendritten noch den Weg ins Sechzehntelfinale bestreiten dürfen. LAOLA1 hat den aktuellen Stand für euch.

*Bosnien-Herzegowina kann nach dem 3:1-Sieg über Katar nicht mehr aus den besten acht Gruppendritten verdrängt werden, ist somit als erster Gruppendritter fix im Sechzehntelfinale.

Team (Spiele)

Tordifferenz

Pkt.

1. Bosnien-H. (3)*

5:6

4

2. Schweden (2)

6:6

3

3. Kroatien (2)

3:4

3

4. Südkorea (3)

2:2

3

5. Algerien (2)

2:4

3

6. Paraguay (2)

2:4

3

7. Schottland (3)

1:4

3

8. Kap Verde (2)

2:2

2

9. Belgien (2)

1:1

2

10. DR Kongo (2)

1:2

1

11. Ecuador (2)

0:1

1

12. Senegal (2)

3:6

0

Bei Punktegleichheit gelten bei der FIFA WM 2026 folgende Kriterien

  • Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

  • Meiste erzielte Tore aus allen Gruppenspielen

  • Beste Fairplay-Wertung (Spieler und Offizielle) auf Basis der erhaltenen Gelben und Roten Karten

  • Die noch punktgleichen Teams werden anhand der zuletzt veröffentlichten Weltrangliste eingestuft.

Paraguay hat eine Fairplay-Wertung von -11 und liegt deshalb aktuell trotz gleicher Anzahl an Toren und Gegentoren hinter Algerien (-1).

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