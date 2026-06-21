NEWS

WM-Update: Deutschland verehrt Undav und bangt um Verteidiger

Deniz Undav schießt die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste zum Gruppensieg, einem Spieler droht aber das WM-Aus. Auch Brasilien hat Verletzungssorgen. Das WM-Update:

WM-Update: Deutschland verehrt Undav und bangt um Verteidiger Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rein ins zweite WM-Wochenende!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • WM-Debütant Curacao schafft gegen Ecuador die Sensation und holt den ersten WM-Punkt der Geschichte. Enner Valencia & Co. scheitern auch an ihrer Chancenverwertung und einem starken Curacao-Goalie.

Die Highlights des Spiels im Video >>>

  • Deutschlands Nico Schlotterbeck verletzt sich beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste. Die ersten Befürchtungen verheißen nichts Gutes.

Schlotterbeck droht das WM-Aus >>>

  • Lebensversicherung Deniz Undav. Der Stürmer schießt Deutschland spät mit einem Doppelpack zum Sieg und erntet daraufhin wenig verwunderlich viel Lob. Auch von Teamchef Julian Nagelsmann.

Nagelsmann lobt "Edel-Joker" Undav >>>

  • Droht Brasiliens Raphinha das WM-Aus? Eine alte Verletzung soll wieder aufgetreten sein.

Raphinha fällt bis auf Weiteres aus >>>

  • Manuel Neuer schreibt WM-Geschichte! Der DFB-Keeper absolvierte gegen die Elfenbeinküste sein 21. WM-Spiel. Damit überholte er Hugo Lloris und avancierte zum Rekordtorhüter bei der Weltmeisterschaft.

Manuel Neuer ist der neue WM-Rekordtorhüter >>>

  • Bei Spanien steigt vor dem zweiten WM-Spiel gegen Saudi-Arabien der Druck. Lamine Yamal könnte sein Comeback in der Startelf feiern.

Spanien ist "angeschlagen, aber motiviert" >>>

  • Missstimmung bei Salah? Ägyptens Teamchef kommentiert die Gerüchte, wonach Mohamed Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien nicht gut aufgenommen habe.

Das sagt Ägyptens Trainer Hossam Hassan zu den Gerüchten >>>

Alle Highlights der Spiele im VIDEO:

Mehr zum Thema

WM LIVE: Tunesien mit neuem Coach gegen Japan

WM LIVE: Tunesien mit neuem Coach gegen Japan

FIFA WM
VIDEO: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-Punkt

VIDEO: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-Punkt

FIFA WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien vs. Japan

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien vs. Japan

FIFA WM
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM
Ecuador blamiert sich gegen Curacao: Die Statistiken zum Spiel

Ecuador blamiert sich gegen Curacao: Die Statistiken zum Spiel

FIFA WM
Historisch! Curacao holt gegen Ecuador ersten WM-Punkt überhaupt

Historisch! Curacao holt gegen Ecuador ersten WM-Punkt überhaupt

FIFA WM
2
Missstimmung bei Salah? Ägypten-Coach äußert sich

Missstimmung bei Salah? Ägypten-Coach äußert sich

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball