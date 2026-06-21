VIDEO: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-Punkt

Die Überraschung ist perfekt! Ecuador hat sich bei der WM am Samstag blamiert.

Die Südamerikaner kommen in Kansas City vor 68.598 Zuschauern gegen WM-Debütant Curacao nach einer schwachen Vorstellung und trotz eines klaren Chancenplus über eine Nullnummer nicht hinaus (hier nachlesen >>>).

Curacao-Tormann Eloy Room rückt mehrmals in den Mittelpunkt.

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Die Highlights des Spiels im VIDEO: