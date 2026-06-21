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VIDEO: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-Punkt
Curacao knöpft Ecuador einen Punkt ab. Enner Valencia & Co. vergeben zahlreiche Chancen - Curacao-Goalie Room steht im Mittelpunkt. Die Highlights des Spiels im Video:
Die Überraschung ist perfekt! Ecuador hat sich bei der WM am Samstag blamiert.
Die Südamerikaner kommen in Kansas City vor 68.598 Zuschauern gegen WM-Debütant Curacao nach einer schwachen Vorstellung und trotz eines klaren Chancenplus über eine Nullnummer nicht hinaus (hier nachlesen >>>).
Curacao-Tormann Eloy Room rückt mehrmals in den Mittelpunkt.
Hier gibt's die VIDEO-Highlights aller WM-Spiele >>>