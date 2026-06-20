Tunesien Tunesien TUN
Japan Japan JPN
Morgen 06:00 Uhr
1 6.25
X 3.90
2 1.55
  • TV-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien vs. Japan

WM 2026 heute live: Wo läuft Tunesien gegen Japan am Sonntag ab 6:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien vs. Japan Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Tunesien gegen Japan (Sonntag, ab 6:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Samstag, 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs. Curaçao

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Alle Tabellen der WM 2026 >>>

Alle Ergebnisse der WM 2026 >>>

Mehr zum Thema

WM morgen um 6 Uhr: Tunesien - Japan

WM morgen um 6 Uhr: Tunesien - Japan

FIFA WM
WM-Programm, 20. Juni: Deutschland will weiter

WM-Programm, 20. Juni: Deutschland will weiter

FIFA WM
WM-Programm, 20. Juni: Deutschland peilt das Sechzehntelfinale an

WM-Programm, 20. Juni: Deutschland peilt das Sechzehntelfinale an

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador vs. Curacao

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Ecuador vs. Curacao

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Elfenbeinküste

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Elfenbeinküste

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Schweden

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Schweden

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Türkei vs. Paraguay

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Türkei vs. Paraguay

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball TV-Programm Tunesien Japan (Team, Fußball)