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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien vs. Japan
WM 2026 heute live: Wo läuft Tunesien gegen Japan am Sonntag ab 6:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Tunesien gegen Japan (Sonntag, ab 6:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs. Schweden
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Samstag, 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs. Curaçao
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs. Japan
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV