Deniz Undav: WM-Topscorer und jetzt ab in die Startelf?

Drei Tore und zwei Vorlagen - und das in gerade mal 67 Spielminuten!

Gegen Curacao kam Deniz Undav in Minute 64, traf ein Mal und bereitete zwei weitere Tore beim 7:1-Kantersieg vor. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste kam der Stuttgart-Stürmer exakt nach einer Stunde - diesmal traf er doppelt.

Mit fünf Toren ist der Goalgetter damit auch der beste Scorer bei dieser Weltmeisterschaft. "Ich versuche mein Selbstvertrauen immer auf den Platz zu bringen. Ich kann in jedem Spiel treffen", erklärte der 29-Jährige nach dem Spiel.

Doppelpack zum Sieg

Doch beinahe verspielte die DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste den angestrebten Gruppensieg. Zum Spielbericht >>>

Lange lag man gegen eine stark aufspielende Elfenbeinküste mit 0:1 in Rückstand. Doch dann brachte Julian Nagelsmann Undav von der Bank.

Erneut stach er als Edeljoker, aber darf er nun auch von Beginn an für Furore sorgen?