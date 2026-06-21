Deniz Undav: WM-Topscorer und jetzt ab in die Startelf?

Es winkt die Startelf
Nach nur zwei WM-Partien steht der Offensivstar vom VfB Stuttgart schon bei drei Toren und zwei Vorlagen. Immer wieder unterstreicht er seine starke Form und glänzt in seiner Rolle als Joker in der Nagelsmann-Elf.
Der Teamchef äußerte sich nach Schlusspfiff zum Dauer-Thema, ob Undav in die Startelf gehört, so: "Es ist nicht ausgeschlossen", so der DFB-Coach nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel.
Nach einer Stunde kam Undav diesmal auf das Feld und drehte den 0:1-Rückstand in bekannter Manier. Nur acht Minuten benötigte er, um die DFB-Auswahl wieder zurück ins Spiel zu bringen. Ein herrlicher Abschluss per Volley sorgte für den 1:1-Ausgleich (68.).
Doch es folgte sogar der Doppelpack. Ein Schuss aus der Drehung in der Nachspielzeit brachte die Deutschen spät in der Nachspielzeit auf die Siegerstraße.
Natürlich findet Nagelsmann folglich nur lobende Worte über den Doppeltorschützen. "Das erste Tor macht er unfassbar gut. Das zweite Tor ist ein klassischer Deniz Undav!"
Undav mit Selbstvertrauen: "Ich kann in jedem Spiel treffen!"
Für Undav kann das bisherige Turnier nach den beiden Siegen kaum besser verlaufen.
Der Erfolg der Mannschaft bleibt aber auch für Undav immer im Vordergrund. "Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Wir sind auf einem guten Weg und wollen den Flow mitnehmen".
Ob der DFB-Auswahl dies gelingt, wird sich im weiteren Turnierverlauf zeigen.