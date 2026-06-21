Deutschland Deutschland GER
Elfenbeinküste Elfenbeinküste CIV
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2:1
0:1 , 2:0
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Deniz Undav: WM-Topscorer und jetzt ab in die Startelf?

Erneut rettet Deniz Undav als Einwechselspieler die Nagelsmann-Elf. Bleibt er der Edel-Joker für die Deutschen?

Textquelle: © LAOLA1
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Drei Tore und zwei Vorlagen - und das in gerade mal 67 Spielminuten!

Gegen Curacao kam Deniz Undav in Minute 64, traf ein Mal und bereitete zwei weitere Tore beim 7:1-Kantersieg vor. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste kam der Stuttgart-Stürmer exakt nach einer Stunde - diesmal traf er doppelt.

Mit fünf Toren ist der Goalgetter damit auch der beste Scorer bei dieser Weltmeisterschaft. "Ich versuche mein Selbstvertrauen immer auf den Platz zu bringen. Ich kann in jedem Spiel treffen", erklärte der 29-Jährige nach dem Spiel.

Doppelpack zum Sieg

Doch beinahe verspielte die DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste den angestrebten Gruppensieg. Zum Spielbericht >>>

Lange lag man gegen eine stark aufspielende Elfenbeinküste mit 0:1 in Rückstand. Doch dann brachte Julian Nagelsmann Undav von der Bank.

Erneut stach er als Edeljoker, aber darf er nun auch von Beginn an für Furore sorgen?

Es winkt die Startelf

Es winkt die Startelf
Deniz Undav ist der Mann der Stunde beim deutschen Nationalteam.
Foto: ©IMAGO / Kirchner-Media

Nach nur zwei WM-Partien steht der Offensivstar vom VfB Stuttgart schon bei drei Toren und zwei Vorlagen. Immer wieder unterstreicht er seine starke Form und glänzt in seiner Rolle als Joker in der Nagelsmann-Elf.

Der Teamchef äußerte sich nach Schlusspfiff zum Dauer-Thema, ob Undav in die Startelf gehört, so: "Es ist nicht ausgeschlossen", so der DFB-Coach nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Nach einer Stunde kam Undav diesmal auf das Feld und drehte den 0:1-Rückstand in bekannter Manier. Nur acht Minuten benötigte er, um die DFB-Auswahl wieder zurück ins Spiel zu bringen. Ein herrlicher Abschluss per Volley sorgte für den 1:1-Ausgleich (68.).

Doch es folgte sogar der Doppelpack. Ein Schuss aus der Drehung in der Nachspielzeit brachte die Deutschen spät in der Nachspielzeit auf die Siegerstraße.

Natürlich findet Nagelsmann folglich nur lobende Worte über den Doppeltorschützen. "Das erste Tor macht er unfassbar gut. Das zweite Tor ist ein klassischer Deniz Undav!"

Undav mit Selbstvertrauen: "Ich kann in jedem Spiel treffen!"

Für Undav kann das bisherige Turnier nach den beiden Siegen kaum besser verlaufen.

Der Erfolg der Mannschaft bleibt aber auch für Undav immer im Vordergrund. "Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Wir sind auf einem guten Weg und wollen den Flow mitnehmen".

Ob der DFB-Auswahl dies gelingt, wird sich im weiteren Turnierverlauf zeigen.

Die Tore im VIDEO:

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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