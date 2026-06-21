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Droht Raphinha das WM-Aus?

Der Brasilianer fällt bis auf Weiteres aus. Ob er bei dieser WM nochmal zu Spielminuten kommt, ist derzeit unklar.

Droht Raphinha das WM-Aus? Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Die Sorge um den brasilianischen Flügelspieler Raphinha ist derzeit groß.

Im Gruppenspiel gegen Haiti setzte sich der 29-Jährige gegen Ende der ersten Halbzeit ohne vorheriger Fremdeinwirkung auf den Boden und musste ausgewechselt werden. Laut Berichten der spanischen Zeitung AS, soll eine alte Verletzung wieder aufgetreten sein.

Der Verband der Selecao teilte am Samstag mit, dass es sich um eine Verletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels handelt. Nun soll der Barcelona-Spieler ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um rechtzeitig wieder fit zu werden. Ob das gelingt, ist derzeit allerdings ungewiss.

Brasilien trifft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Abschluss der Gruppe C auf Schottland.

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