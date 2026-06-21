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Deutschem Innenverteidiger droht das WM-Aus
Nico Schlotterbeck verletzt sich beim DFB-Sieg gegen die Elfenbeinküste. Die ersten Befürchtungen verheißen nichts Gutes.
Deutschland droht bei der WM der Ausfall von Nico Schlotterbeck.
Der Innenverteidiger musste beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er in der 15. Minute bei einem Zweikampf umgeknickt war.
Bei Schlotterbeck besteht laut "MagentaTV" der Verdacht auf einen Innenbandriss im Sprunggelenk, was das WM-Aus bedeuten würde. Offiziell gibt es noch keine Diagnose.
Rüdiger als Ersatz
"Er hat irgendwas im Innenband. Ich weiß noch nicht, was. Er muss morgen ins MRT. Es sieht nicht ganz so gut aus, leider", sagt DFB-Teamchef Julian Nagelsmann nach dem Spiel im "ZDF".
Schlotterbeck war zuletzt in der deutschen Innenverteidigung neben Jonathan Tah gesetzt. Nach seiner Verletzung wurde er von Antonio Rüdiger ersetzt.
Die Highlights des Deutschland-Spiels gegen die Elfenbeinküste im Video: