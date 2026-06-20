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WM heute um 2 Uhr: Ecuador - Curacao
Beide Teams sind nach dem ersten Spieltag in Gruppe E punktelos. Das wird sich ändern. Wer wahrt die Aufstiegschance? Live-Infos:
In der Gruppe E der Fußball-WM 2026 bekommt es Ecuador in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mit Curacao zu tun.
Ecuador, Weltranglisten 23., musste sich am ersten Spieltag erst spät der Elfenbeinküste geschlagen geben. In der 90. Minute gelang den Ivorern das Goldtor.
WM-Neuling Curacao (82. der Weltrangliste) gelang gegen die favorisierten Deutschen zwar das Premierentor bei einer WM-Endrunde, am Ende musste sich der Inselstaat aber klar mit 1:7 geschlagen geben.
Für beide Teams geht also um den ersten Punktgewinn sowie um das Wahren der Aufstiegschance.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe E >>>