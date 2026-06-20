Rekord! DFB-Torhüter Neuer schreibt WM-Geschichte

Manuel Neuer schreibt auch weiterhin Sportgeschichte!

Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft bestreitet am Samstagabend (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen die Elfenbeinküste seinen 21. WM-Einsatz.

Damit avanciert der zurückgekehrte Weltmeister von 2014 zum Rekordtorhüter bei WM-Endrunden.

Neuer überholt Hugo Lloris

Denn mit seinem 21. WM-Spiel überholt der 40-Jährige nun Hugo Lloris. Der Franzose entriss Neuer zunächst vor vier Jahren mit dem Finaleinzug bei der WM 2022 den Rekord.

Nur wenige Wochen danach verkündete Lloris seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.